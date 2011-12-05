Приветствую Вас, уважаемые читатели сайта Малышата! Сегодня у нас очень важная тема Правила дорожного движения!

Правила дорожного движения – всего три простых слова, а как много они значат для водителей, и пешеходов.

От того насколько мы их знаем, исполняем и проводим обучение детей правилам дорожного движения, зависит наше здоровье и здоровье наших детей.

Многие педагоги и воспитатели считают, что знание дорожного движения для ребенка важнее, чем умение читать, писать и считать.

Это не просто громкие слова. От этих знаний, от умения их применять, и зависит жизнь малыша. Поэтому так важно начинать обучение детей правилам дорожного движения еще в младшем дошкольном возрасте.

Маленькие дети еще плохо отличают, откуда идет звук – справа или слева, поэтому так часто попадают в ДТП. А порой, пытаясь догнать своего друга совсем не смотрят по сторонам и не видят движущийся автомобиль.

Для малышат игра и реальность слиты воедино. Поэтому кроха рассуждает, что если игрушечная машинка останавливается по его желанию, то и машина на улице тоже остановиться. Но жизнь – далеко не игра.

Взрослым обучение детей правилам дорожного движения можно проводить по-разному. Главное, делать все в игровой форме.

Например, учить загадки и стихи, петь песни, читать сказки, смотреть и обсуждать с ребенком мультфильмы. Сегодня мы будем учить стихи, и знакомиться с дорожными знаками.

Итак, начинаем Обучение детей правилам дорожного движения

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Уважаемые, родители, а как Вы рассказываете детям о правилах дорожного движения. И если Вам понравились стихи, поделитесь с друзьями, нажмите на кнопочки ниже. Спасибо.

Автор Малышата

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